Темп роста деловой активности в Казахстане замедлился в январе

Индекс деловой активности (ИДА) в Казахстане в январе 2025 года составил 50,2 против 50,7 в декабре 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Казахстана.

"В январе 2025 года деловая активность замедлилась, но показатель остается в положительной зоне с февраля прошлого года, составив 50,2. Показатель замедлился из-за снижения деловой активности в производстве и услугах до 49,9 и 49,7, соответственно (с 50,4 и 50,2 в декабре 2024 года), в которых индекс перешел в отрицательную зону", - говорится в сообщении регулятора.

По данным Нацбанка, в положительной зоне показатель оказался только в торговле и строительстве, составив 51,6 и 51,2, соответственно (в декабре 2024 года - 52,1 и 53,9, соответственно). В горнодобывающей промышленности, несмотря на небольшой рост до 49,9 (с 48,3), индекс остается еще в негативной зоне.

Индекс бизнес-климата (ИБК) в январе 2025 года продемонстрировал улучшение. Оценки и текущих, и будущих условий ведения бизнеса улучшились. В результате индекс бизнес-климата увеличился, составив 12,8. Индикатор "часов" бизнес-цикла остался в области роста.

По оценкам предприятий, спрос на их продукцию/услуги увеличился. Несмотря на замедление, наибольший спрос был отмечен в строительстве. Спрос по экономике в целом демонстрирует рост, но в разрезе отраслей отмечено разнонаправленное изменение.

"Респонденты положительно отметили изменение инфраструктуры, при этом остальные факторы (вопросы защиты бизнеса, налоговая нагрузка, и доступ к финансам/кредитам) оценили негативно, особенно ухудшилась оценка налоговой нагрузки", - говорится в комментарии.

Как сообщалось, в Казахстане планируют поднять налог на добавленную стоимость (НДС) с 12% до 20%, одновременно снизив для этого порог до 15 млн тенге в год с текущих 78,6 млн тенге.