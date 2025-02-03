Годовая инфляция в Казахстане по итогам января ускорилась до 8,9%

Годовая инфляция в Казахстане по итогам января 2025 года составила 8,9%, в январе – 1,1%. Об этом сообщает Бюро национальной статистики.

Напомним, годовая инфляция по итогам декабря 2024 года составила 8,6%, за декабрь 2024 года – 0,9%.

Цены на платные услуги за год выросли на 13,8% (в декабре 2024 года – 13,3%), непродовольственные товары – на 8,4% (в декабре 2024 года – 8,3%), продовольственные товары – на 5,8% (в декабре 2024 года – 5,5%). За месяц уровень цен продовольственных товаров повысился на 1,4%, платных услуг – на 1,1%, непродовольственных товаров – на 0,6%.

По сравнению с январем прошлого года тарифы на холодную воду повысились на 43,2%, водоотведение – на 26,1%, отопление центральное – на 23,1%, горячую воду – на 21,3%, электроэнергию – на 18,9%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 12%, вывоз мусора – на 10,3%.

Цены на услуги организации комплексного отдыха увеличились на 26%, связи – на 16,8%, услуги здравоохранения – на 12%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 11,9%, услуги по техническому обслуживанию и ремонту личных автотранспортных средств – на 11,4%, общественного питания – на 10,9%, в области отдыха и спортивных мероприятий – на 9,3%. Проезд железнодорожным пассажирским транспортом подорожал на 18,6%, городским автобусом – на 10,5%, воздушным пассажирским транспортом – на 7,2%. Оплата за аренду жилья повысилась на 15,3%.

Уровень цен на аудиовизуальное оборудование вырос на 41,5%, ювелирные изделия и часы – на 24,9%, легковые автомобили отечественной сборки новые – на 22,9%, одежду и обувь – на 10,6%, мебель и предметы домашнего обихода – на 10,3%, фармацевтическую продукцию – на 8,6%. Дрова подорожали на 15,4%, сжиженный газ в баллонах – на 10,2%, уголь каменный – на 8,6%.

Повышение цен отмечено на картофель на 59,3%, лук репчатый – на 25,1%, минеральную и питьевую воду на 16,7%, табачные изделия – на 14,6%, кондитерские изделия – на 13,3%, масло сливочное – на 13%, прохладительные напитки – на 12,3%, рыбу переработанную и консервированную – на 11,9%, фруктовые и овощные соки – на 11%. Снижение же цен наблюдалось на крупу гречневую на 21,6%, морковь – на 5,3%.

Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (2,2%), жилищные услуги (1,7%), одежда и обувь (1%).

За год цены на фрукты и овощи повысились на 8,8%, мяса и мясопродуктов – на 4,2% и внесли основной вклад в инфляцию по 0,5 процентных пунктов. Удорожание молочных продуктов на 6,3% внесли вклад в 0,3%, масла и жиры (на 8,8%), безалкогольных напитков (на 8,5%), хлебобулочных изделий и круп (на 3,3%) – по 0,2 процентных пункта в годовую инфляцию.

Услуги ЖКХ за год подорожали на 15,2%, а их вклад в инфляцию составил 1,7 процентных пунктов. В январе 2025 года по сравнению с январем прошлого года тарифы на аренду жилья стали выше на 15,3% и внесли вклад в годовую инфляцию в 0,6%, тарифы на холодную воду (на 43,2%), отопление центральное (на 23,1%), электроэнергию (на 18,9%), обслуживание и ремонт жилых помещений (на 5,8%) – по 0,2%.