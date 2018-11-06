Октябрьская инфляция в Казахстане составила 0,4%

В октябре инфляция в Казахстане составила 0,4%, за 10 месяцев потребительские цены выросли на 3,7%, сообщил статкомитет Министерства национальной экономики.

Годовая инфляция (октябрь 2018 года к октябрю 2017 года) составила 5,3%.

Цены на продовольственные товары за 10 месяцев увеличились на 2,6%, непродовольственные - на 5,1%, платные услуги - на 3,5%.

Заметное повышение цен отмечено на сахарный песок - на 20,9%, сыр сычужный - на 10,6%, молоко консервированное - на 9,4%, конину - на 8,5%, масло сливочное - на 7,4%, кисломолочные продукты - на 6,2%, свинину, колбасные изделия - по 5,8%, говядину - на 5,3%, баранину - на 5,1%. Снижение цен зафиксировано в основном на овощи.

Рост цен на автомобили, строительные материалы составил 6,3%, на одежду и обувь - 6,1%, на фармацевтическую продукцию - 6%, бытовые приборы - 5,9%, текстильные изделия - 5,8%, канцелярские товары - 5,7%. Дизельное топливо подорожало на 20%, уголь каменный - на 6,8%, газ сжиженный в баллонах - на 6%. Бензин подешевел на 2,7%.

Уровень цен на услуги кабельного телевидения вырос на 11,4%, правовые услуги, страхование личных транспортных средств - по 6%, услуги детских дошкольных учреждений, медицинские услуги - на 5,5%. Проезд воздушным пассажирским транспортом подорожал на 13,7%, железнодорожным транспортом - на 8,1%, междугородним автобусом - на 6,3%.

В 2017 году инфляция в Казахстане составила 7,1%.