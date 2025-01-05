Инфляция в Казахстане замедлилась в 2024 году, но все равно высокая

С 9,8% в 2023 году инфляция в Казахстане замедлилась до 8,6% в 2024 году, передает Kazinform ссылкой на Бюро национальной статистики.

Цены на платные услуги за прошедший год увеличились на 13,3%, на непродовольственные товары — на 8,3%, а на продовольственные товары — на 5,5%.

В сфере услуг тарифы выросли: на холодную воду — на 43,1%; сотовую связь — на 27%; водоотведение — на 25,7%; отопление — на 22,3%; горячую воду — на 19,2%; электроэнергию — на 18,4%.

Проезд железнодорожным пассажирским транспортом подорожал на 24,9%, городским автобусом — на 11,8%.

В 2024 году отмечены следующие повышения цен: ноутбуки подорожали на 67,3%, беспроводные наушники — на 55,2%, флеш-накопители USB — на 54,9%, планшеты — на 45,7%. Сжиженный газ в баллонах подорожал на 10,1%, твердое топливо — на 10,4%.

Из продуктов питания: цены на картофель выросли на 37,7%, сладкий перец — на 25,5%, оливковое масло — на 23%, репчатый лук — на 21,2%, помидоры — на 20,3%, огурцы — на 18,8%. Снижение цен зафиксировано на гречневую крупу — на 21,4%, морковь — на 8,7%, сахар — на 3,2%, рис — на 2,9%, капусту — на 1,7%.

Среди регионов самая высокая годовая инфляция зарегистрирована в Астане — 10,7% (выше среднереспубликанского уровня на 2,1 п. п.), самая низкая — в Алматинской области — 6,6%.

Индекс потребительских цен в декабре 2024 года составил 100,9%. Цены на продовольственные товары повысились на 1,1%, на платные услуги и непродовольственные товары — на 0,8%.

За прошедший месяц цены на огурцы повысились на 31,3%, помидоры — на 13,2%, перец сладкий — на 10,4%, картофель — на 6,6%, капусту — на 5,1%, сельдь соленую — на 4,1%, виноград — на 3,9%, груши — на 3,4%. Цены на услуги гостиниц стали выше на 3,1%, общественного питания, бань — на 2%, фотографов — на 1,7%. Аренда жилья подорожала на 2,8%. Повышение цен в декабре 2024 г. отмечено на мелкие электрические изделия на 5,5%, мебель и предметы домашнего обихода — на 1,2%. Цены на планшеты повысились на 12,8%, кольца обручальные золотые — на 8,3%, лекарства — на 0,9%, одежду и обувь — на 0,7%.