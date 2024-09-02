Годовая инфляция в Казахстане в августе составила 8,4%

В августе инфляция в Казахстане составила 0,6%, в годовом исчислении августовская инфляция составила 8,4%, замедлившись по сравнению с июльской (8,6%). Об этом сообщило бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.

Цены на платные услуги за год выросли на 13,6%, непродовольственные товары - на 7,7%, продовольственные товары - на 5,5%.

По сравнению с августом прошлого года тарифы на центральное отопление повысились на 33%, вывоз мусора - на 23,5%, водоотведение - на 22,9%, электроэнергию - на 22,8%, холодную воду - на 21,9%, горячую воду - на 20,2%.

Стоимость аренды жилья повысилась на 12,4%. Цены на услуги организации комплексного отдыха увеличились на 17,8%, связи - на 14,9%, услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 12,8%, здравоохранения - на 12%, ритуальные услуги - на 11,7%, услуги в области отдыха и спортивных мероприятий - на 11,5%, санаториев - на 10,7%, услуги общественного питания - на 9,4%. Проезд в такси подорожал на 14,6%, городским автобусом - на 12%, воздушным пассажирским транспортом - на 8,5%, железнодорожным пассажирским транспортом - на 8,2%.

Уровень цен на легковые автомобили отечественной сборки новые вырос на 28,6%, фармацевтическую продукцию - на 11,6%, одежду и обувь - на 11%, мебель и предметы домашнего обихода - на 10,6%, товары личного пользования - на 7,8%, строительные материалы - на 5,9%. Уголь каменный подорожал на 10,3%, дрова - на 10,1%, сжиженный газ в баллонах - на 9,1%.

Повышение цен отмечено на помидоры на 24,9%, огурцы - на 21,6%, табачные изделия - на 17,4%, минеральную и питьевую воду - на 14,7%, картофель - на 14,3%, кондитерские изделия - на 13,4%, фрукты свежие - на 12,8%, прохладительные напитки - на 11,5%, фруктовые и овощные соки - на 11,2%, рыбу свежую - на 9,4%, яйца - на 8,6%. Снижение же цен наблюдалось на капусту белокочанную на 27,6%, крупу гречневую - на 23,4%, масло подсолнечное - на 17,2%, лук репчатый - на 14,2%.

В региональном разрезе в августе 2024 года в годовом выражении уровень инфляции, превышающий среднереспубликанский сложился в десяти регионах, из них наибольший - в городе Астане (10,5%), в Мангистауской (10,2%) и Павлодарской (9,6%) областях.

Национальный банк страны ставит своей целью стабилизацию инфляции вблизи 5% в среднесрочной перспективе. В текущем году он ожидает инфляцию в диапазоне 7,5-9,5%.