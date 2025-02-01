Около 130 новых образцов вооружения в январе допущены к поставке в ВСУ

В январе 2025 года Минобороны Украины допустило к эксплуатации около 130 новых образцов вооружения и военной техники. Об этом сообщил заместитель министра обороны, бригадный генерал Анатолий Клочко.

Как сообщает Минобороны, из них почти 100 образцов были разработаны и изготовлены украинскими оружейниками, что свидетельствует о существенном росте по сравнению с январем 2024 года, когда было кодифицировано менее 50 образцов, а только около 20 – отечественного производства.

По словам Клочко, учитывая интенсивность боевых действий, воинам необходима широкая номенклатура оружия, в том числе инновационные средства поражения. Среди кодифицированных образцов больше всего – беспилотных авиационных комплексов, почти 40 образцов, в том числе с оптоволоконным каналом управления.

В список новых образцов также вошли более 20 видов военной автотехники разных типов и назначения, а также боеприпасы, техника тыла, наземные роботизированные комплексы и оборудование для инженерных и РХБЗ-подразделений.

Кроме того, для нужд Сил обороны было кодифицировано иностранное вооружение – стрелковое оружие, гранатометы, спецавтомобили и другое оборудование от ведущих производителей из Европы и США.