Последнее обновление: 01.02.2025 14:12

В Грузии начинает действовать "таможенный безвиз" с ЕС

Грузия с 1 февраля 2025 года официально присоединяется к компьютеризированной транзитной системе ЕС NCTS, которую упрощенно называют "таможенным безвизом". Об этом сообщили в Службе доходов Министерства финансов Грузии.

С 1 февраля 2025 года Грузия становится участницей Конвенции о процедуре общего транзита и конвенции об упрощении процедур в торговле товарами и присоединится к Новой компьютеризированной транзитной системе NCTS, которая упрощает перемещение товаров между странами, что было предусмотрено Соглашением об ассоциации между Грузией и ЕС.

"Таможенный безвиз" означает, что из Грузии станет возможно транспортировать товары в страны ЕС, а также стран-членов конвенции о совместном транзите с использованием единой транзитной декларации и единственной финансовой гарантии, которая вносится в систему в электронном виде.



<Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование