Казахстан от продажи золота получает около $6 млрд в год

Реализация золота на внешних рынках помимо снижения эмиссии тенге обеспечивает дополнительное предложение валюты в размере $5,5-6 млрд в год. Об этом сообщил председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов в эксклюзивном интервью для подкаста Kazinform BIZDIÑ ORTA.

По его словам, в этом году Нацбанк принял решение по операциям золотом перейти к монетарной нейтральности.

«С 2011 года, когда был принят закон по драгоценным металлам, Нацбанк стал единственным покупателем золота по всей стране. Все золотодобывающие предприятия обязаны продавать Нацбанку. В год 60-70 тонн в зависимости от размеров добычи Нацбанк покупает у всех наших золотодобытчиков. Покупаем за тенге. Затем продаем на внешних рынках, и эти деньги пополняют золотовалютные резервы. Это позволило восстановить золотовалютные резервы, которые у нас были сильно потрепаны в 2014-2015 годах, и также позволило предприятиям встать на ноги, потому что у тебя есть гарантированный покупатель», - отметил глава Нацбанка.

Сегодня Казахстан нарастил резервы до $45 млрд, и они превышают все международные метрики.

«Мы по всем метрикам превышаем для того, чтобы в непростое время у нас были эти резервы. Теперь мы решили перейти к монетарной нейтральности. Те деньги, которые получаем от реализации золота на внешних рынках, будем предлагать на внутреннем валютном рынке. Помимо снижения эмиссии тенге, это обеспечивает дополнительное предложение валюты в размере $5,5-6 млрд в год», - сообщил Сулейменов.