Закрытие автосалонов китайских брендов в РФ идет на рекорд

В I квартале 2025 года в России закрылись 213 шоурумов китайских автомобильных брендов — больше, чем за весь 2023 год, когда потери составили 187 локаций, подсчитали аналитики «Газпромбанк Автолизинг» и «АвтоБизнесРевю».

В I квартале прошлого года дилерская сеть «китайцев» сократилась на 67 салонов. В целом по рынку в I квартале 2025-го закрылись 274 шоурума.

Среди наиболее востребованных марок лидерами по потерям дилеров стала марка Bestune (FAW), Kaiyi и DFM — 26, 20 и 16 закрытий соответственно. При этом в топ-10 марок по числу закрытий впервые попали Geely, Jaecoo, Jetour и Li Auto.

«Если тренд сохранится еще хотя бы один-два квартала, то по итогам года будет поставлен рекорд по количеству закрытий китайских шоурумов, а общий объем локаций авторитейла вновь упадет значительно ниже 4 тысяч», - отметили аналитики.

Лидерство по количеству шоурумов среди иномарок сохраняет Chery (206 локаций). За последние три месяца марка закрыла пять шоурумов и открыла столько же новых. Марка Geely (199 локаций), получившая по итогам прошлого года второе место по размерам сети, в I квартале опустилась на третью позицию, пропустив вперед Changan (200 шоурумов).

Серьезная просадка продаж марки совпала с тем, что дистрибьютор Geely проводит в России очередной ребрендинг торговых точек. Не все партнеры марки оказались готовы к дополнительным инвестициям. В итоге всего за три месяца состоялось 12 закрытий.

В Changan за это время произошло шесть закрытий.

Потерями автосалонов прошедший квартал также ознаменовался для Jaecoo (174 шоурума, три закрытия), Jetour (145 салонов, на 12 закрытий три открытия). Марки Exeed (113 шоурумов) и JAC (103) потеряли по 2% салонов.

Марке GAC удалось сохранить 94 салона. Еще устойчивее среди лидеров оказался Haval. В подразделении City число шоурумов увеличилось со 155 до 157. Суббренд Haval Pro вырос с 75 до 80 салонов.

Всего за первые три месяца общий размер сетей с учетом всех марок составил 4085 точек. Это на 76 салонов меньше, чем по итогам 12 месяцев прошлого года.