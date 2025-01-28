Китайская Biulu открыла в Беларуси склад автомобилей для поставок в РФ

Китайский экспортер автомобилей Biulu (Chongqing Biulu Automotive Technology Co., Ltd) открыл в Беларуси консигнационный склад для хранения китайских, европейских и других автомобилей с целью их дальнейших поставок в Россию и страны СНГ.

Как сообщила пресс-служба китайской компании, склад площадью 5 тыс. кв. м и пропускной способностью 400 автомобилей в месяц расположен недалеко от Минска и управляется российским оператором Terminal A (ООО "Синьхуа Аутомотив Рус").

Юрлицо компании, как следует из данных ЕГРЮЛ, зарегистрировано в мае 2024 года в Москве, уставный капитал - около 500 млн рублей. Оператор отвечает за все этапы реализации автомобилей - от взаимодействия с клиентами до таможенной очистки и доставки автомобилей покупателям - физическим и юридическим лицам.

"Открытие консигнационного склада для России - важный этап в укреплении деловых связей между Китаем и Россией. Мы стремимся предоставить российскому рынку широкий выбор автомобилей, высокую скорость поставок, а также стабильную и надежную систему взаиморасчетов. Реализацию автомобилей клиентам из России и стран СНГ обеспечит наш российский стратегический партнер Terminal A", - цитирует пресс-служба Biulu гендиректора компании Мэгги Ли.

Партнером Terminal A в организации процесса доставки автомобилей из-за рубежа является Сбер.