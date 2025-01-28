Последнее обновление: 28.01.2025 18:17

Цены на нефть эталонных марок дорожают после падения накануне

Нефтяные цены восстанавливаются утром после резкого снижения по итогам предыдущей сессии.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures рано утром во вторник подорожали на $0,31 до $77,39 за баррель. В понедельник эти контракты снизились в цене на $1,42 (1,8%), до $77,08 за баррель.

Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились на $0,29 до $73,46 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на $1,49 (2%), до $73,17 за баррель.

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