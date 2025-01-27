Цены на нефть эталонных марок утром в понедельник снижаются

Цены на нефть эталонных марок снижаются в понедельник после падения по итогам прошлой недели.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:40 составляет $77,89 за баррель, что на $0,61 меньше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $0,21 до $78,5 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,64 до $74,02 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,04 до $74,66 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 2,8%, WTI - на 3,5%. Давление на рынок оказали заявления президента США Дональда Трампа в Давосе о намерении добиваться снижения цен на нефть.