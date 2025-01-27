Минск, 27 января (2025 года). Уровень занятости населения Беларуси в IV квартале 2024 года составил 66,6%.

Как сообщает Белстат, уровень безработицы в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ) – 3%% от численности рабочей силы.

Среди женщин в трудоспособном возрасте уровень занятости и безработицы составляет 83,2% и 2,6% соответственно, среди мужчин – 82,6% и 3,6% соответственно. Если сравнивать ситуацию среди представителей городского и сельского населения, то занятость среди первых чуть ниже – 82,8% против 83%, а безработица выше – 3,3% против 2,4%.

Основными способами поиска работы остаются просмотры вакансий в газетах и интернете (67,7% опрошенных использовали данный способ) и обращение к друзьям, родственникам и знакомым (62,9%). Реже соискатели обращаются в службу занятости (15,6%) или непосредственно в организации (19,7%).

Обследование домашних хозяйств проводится в соответствии с методологией МОТ.

В ходе обследования опрашивается население в возрасте от 15 до 74 лет включительно. Нижняя возрастная граница определена в соответствии с рекомендациями ООН по проведению переписей населения, в которых установлено, что минимальный возраст для определения экономической активности населения не должен превышать 15 лет, а верхняя – с учетом наличия фактов экономической деятельности.

Обследование проводится во всех областях республики и Минске по выборочному методу и охватывает 0,8% от общего числа домашних хозяйств Беларуси с последующим распространением итогов на всю численность населения в обследуемом возрасте.