В ЕС готовят санкции против нескольких российских хакеров и пакет поддержки для Молдовы

В ЕС готовят санкции против нескольких россиян, причастных к кибератакам против Эстонии, а также вскоре объявят пакет поддержки для Молдовы в условиях энергетического кризиса, обусловленного прекращением поставок российского газа в непризнанное Приднестровье. Такие детали раскрыл министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в общении со СМИ перед встречей глав МИД стран Евросоюза 27 января.

"Мы собираемся объявить санкции против трех российских граждан, двух 26-летних и одного 47-летнего, виновных в кибератаках против Эстонии, направленных на ее дестабилизацию", – сообщил Барро.

"Также мы объявим пакет поддержки для Молдовы, которая испытывает энергетическое давление со стороны России... пытающейся повлиять на демократические дебаты и избирательные процессы", – отметил министр.

Кроме того, министры должны обсудить продление санкций ЕС против России. По неофициальным данным, Венгрия до сих пор блокирует это решение, однако может пойти на уступку, если "протолкнет" совместное заявление по энергетической безопасности.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в попытке "обмануть венгров" в вопросе газа и призвал ЕС заставить Киев "открыть вентили".