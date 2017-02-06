Лукашенко проводит совещание по оптимизации своей администрации

Администрация президента Беларуси должна быть в авангарде обновления работы государственных органов. Об этом заявил Лукашенко сегодня на совещании по оптимизации своей администрации.

"Мои требования к оптимизации госаппарата неизменны. Необходимо непрерывное кадровое обновление. В этой сфере должны остаться только те, у кого горят глаза, кто хочет работать и приносить пользу государству. Иного не дано. Дебюрократизация, идеологическая и кадровая политика, экономическая экспертиза, правовое направление в работе президента являются важнейшими", - сказал он.

Лукашенко напомнил, что некоторое время была поставлена задача спокойно, разумно и без кампанейщины реформировать эту структуру.

"Как главный политический штаб главы государства она должна быть в авангарде обновления работы государственных органов, став примером этого обновления и оптимизации, которую мы начали", - сказал он.

По его словам, в первую очередь это необходимо для повышения эффективности работы государственного аппарата. "Меньшими силами можно и нужно решать задачи на самых главных направлениях", - заявил Лукашенко.

В этой связи он еще раз обозначил основные требования по оптимизации администрации.

"Во-первых, вы должны вырабатывать и аккумулировать самые передовые идеи, которые очень нужны для развития нашего государства. Порой этих идей предостаточно в нашем обществе. Последний разговор - как раз свидетельство тому. Администрация должна стать монолитным экспертным центром, где вырабатываются взвешенные решения по важнейшим для страны вопросам. И я жду от ее руководства слаженной и четкой работы. Вы должны быть одной, единой командой, чтобы знания, опыт и энергия каждого служили общему делу", - сказал Лукашенко.