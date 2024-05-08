США приостановили поставку бомб Израилю из-за угрозы для гражданских

Администрация президента США поставила на паузу поставки бомб Израилю, которые могут быть использованы в густонаселенном городе Рафахе, где нашли приют более миллиона палестинцев.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Байдена.

Это решение основывается на анализе, который администрация Байдена начала в апреле относительно предложенных поставок оружия, которое может быть использовано в Рафахе.

Чиновники США в течение нескольких месяцев призывали Израиль не начинать наземную операцию в городе, который, по словам Тель-Авива, является последним оплотом ХАМАС, из-за вероятности большого количества жертв среди гражданского населения.

Поставка оружия, о которой идет речь, содержит 1800 бомб весом 907 килограммов и 1700 бомб весом 227 килограммов, сказал чиновник администрации. Пока окончательное решение относительно того, поставлять ли Израилю эти бомбы, не принято.

По словам чиновника, обсуждение с Израилем о том, как удовлетворить гуманитарные потребности гражданского населения в Рафахе, "не полностью решило наши беспокойства".

"Поскольку израильские лидеры, казалось, приближались к моменту принятия решения о такой операции, мы начали тщательно рассматривать предложенные передачи конкретного оружия Израилю, которое может быть использовано в Рафахе", – сказал чиновник.

В понедельник израильские военные приказали десяткам тысяч мирных жителей начать эвакуацию из прилегающих восточных частей города Рафах перед, как они отметили, "ограниченной операцией" по ликвидации боевиков ХАМАС.