Последнее обновление: 17.01.2025 16:08

Европейские автопроизводители рискуют получить миллиардные счета за углеродные квоты

Европейские автопроизводители могут заплатить сотни миллионов евро китайским конкурентам за углеродные квоты, поскольку автомобильный сектор стремится избежать штрафов за несоблюдение правил загрязнения, установленных Брюсселем до 2025 года. Об этом пишет Financial Times.

Согласно правилам ЕС, которые требуют от автопроизводителей сокращать выбросы, производители, которые отстают в переходе на электромобили, стоят перед выбором: уплатить миллиарды евро штрафов, стимулировать продажи электромобилей за счет снижения цен или покупать кредиты у конкурентов, которые меньше загрязняют окружающую среду.

Европейская комиссия планирует штрафовать автопроизводителей на 95 евро за каждую машину за каждый грамм выбросов CO₂ на километр сверх лимита в 93,6 г, исходя из среднего уровня выбросов от продажи автомобилей компании в 2025 году.

По оценкам аналитиков, некоторые европейские группы могут быть вынуждены покупать углеродные квоты на сотни миллионов евро у китайских конкурентов, таких как BYD, которая имеет один из крупнейших пулов квот для продажи благодаря высоким продажам электромобилей в ЕС.

Согласно недавним документам, поданным в ЕС, Tesla планирует объединить кредиты с такими компаниями, как Stellantis, Ford и Toyota. За первые девять месяцев прошлого года американский производитель электромобилей уже заработал более $2 млрд от продажи кредитов в глобальных системах объединения выбросов. В другом пуле Mercedes-Benz объединился с Polestar и Volvo - обе компании принадлежат китайской Geely.

Основатель Geely Ли Шуфу владеет около 10% акций Mercedes, а пекинская компания BAIC - еще 10%.



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