Латвия заинтересована в обратном выкупе лесных угодий у шведского концерна Södra

Для латвийского государства важно выкупить обратно у шведской ассоциации Södra купленные ею леса, и ради этой цели может быть создан фонд, средства в который могли бы вкладывать и сами жители Латвии. Об этом заявила глава правительства Эвика Силиня.

Крупнейшая шведская ассоциация лесовладельцев и лесоразработчиков Södra планирует продать лесные угодья, которыми она владеет в Латвии. По словам Силини, было бы весьма желательно приобрести их в собственность, вопрос лишь, как изыскать средства. Ранее звучало, что леса могут стоить не менее полумиллиарда евро, передает LSM.

"Не может быть и речи о простом вложении бюджетных средств. Нужно понять, можем ли мы создать общий фонд, в который и жители Латвии, возможно, могли бы вкладывать свои средства. Это стало бы нашим всеобщим будущим капиталом. Нужно позаботиться о финансовых инструментах, какими они могли бы быть, чтобы мы эти леса могли купить", - сказала премьер-министр.

Силиня допускает, что это мог бы быть фонд капитала, чьи акции были бы доступны населению для покупки.

"Четкого решения на столе правительства пока нет, это точно не могут быть бюджетные деньги, потому что такой денежной суммы нет. Но если население могло бы поучаствовать, это был бы намного более ценный и прозрачный инструмент", - отметила она.

Глава Кабмина признала, что не лишиться лесов для государства стратегически важно и с точки зрения сохранности природных ресурсов, и с точки зрения экологии, бизнеса и безопасности.

"Для вас важно, чтобы все-таки настолько крупные угодья оставались в собственности латвийского государства и жителей Латвии", - резюмировала Силиня.

Södra – один из крупнейших лесовладельцев в Латвии, компании принадлежит 6% частного леса.