Чехия готова полноценно перейти на поставки западной нефти

Чехия готова полноценно перейти на поставки нефти по западному маршруту трансальпийского трубопровода TAL и подключенного к нему германского IKL в случае прекращения поставок топлива из РФ по трубопроводу "Дружба". Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала в ходе своего выступления на Центральной нефтеналивной станции "Нелагозевес".

"Это связано с тем, что мы увеличили мощность трубопровода TAL <...>. Увеличение мощности трубопровода обеспечит Чехию дополнительными 4 млн тонн нефти", - сказал чиновник, которого цитирует телеканал ČT24.

По словам Фиалы, Чехия, таким образом, сможет импортировать до 8 млн тонн в год, что полностью покроет потребности нефтеперерабатывающих заводов страны.

Политик также отметил, что расходы на диверсификацию поставок энергоресурсов могут достичь 1,6 млрд чешских крон ($65,2 млн), однако не окажут "прямого влияния" на бюджет страны.

По его данным, затраты будут покрыты из доходов компании Mero R, управляющей нефтепроводом IKL и чешской частью "Дружбы".