На Кыргызстан, РФ и Узбекистан в 2024 году пришлось 50% всех поставок подержанных авто из Китая

Китай в 2024 году нарастил экспорт подержанных автомобилей на рекордные 45%. Об этом сообщает экономическое издание Nikkei.

Всего за год КНР поставила на экспорт 400 тысяч таких автомашин. Наибольший интерес к китайским авто с пробегом проявляют в странах Центральной Азии и России.

Согласно подсчетам экспертов, на Кыргызстан, РФ и Узбекистан пришлось примерно 50% всех поставок подержанных автомобилей из Китая.

При этом еще в 2023 году КНР стала лидером по экспорту новых машин, поставив на мировой рынок 4,91 млн авто, за год нарастив экспорт в 1,5 раза.

Рост продаж подержанных китайских автомобилей из Китая связывают с повышением популярности китайских машин в целом, уникальными развлекательными функциями, а также с низкой ценой. При этом качество китайских машин вызывает много вопросов.