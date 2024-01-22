Последнее обновление: 22.01.2024 17:57

Экспорт автомобилей из КНР в РФ в 2023 году вырос в 7,2 раза

Экспорт пассажирских автомобилей из Китая в Россию в денежном выражении подскочил за 2023 год более чем в семь раз до $11,5 млрд с $1,6 млрд по итогам 2022 года, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

Электромобилей из Китая в РФ за прошлый год поставлено 8,5 тыс. шт. на $262,6 млн против 3,1 тыс. шт. и $53,4 млн за 2022 год.

Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM) ранее сообщала, что за прошлый год поставлено на зарубежные рынки в общей сложности 4,1 млн машин. (+63,7%). Внутренний авторынок, по ее подсчетам, в прошлом году вырос на 4,2%, до 21,9 млн шт., передает Интерфакс.

The Wall Street Journal назвала КНР крупнейшим экспортером машин в мире в 2023 году, отметив, что за счет рекордного спроса в России стране удалось сместить с этой позиции Японию. CAAM сообщала, что РФ, действительно, была для китайского автопрома основным экспортным рынком - за 11 месяцев 2023 года, по данным ассоциации, было поставлено 840 тыс. машин, включая грузовики и автобусы.

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