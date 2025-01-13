Министра транспорта в правительстве Франции заподозрили в коррупции

Национальная финансовая прокуратура Франции подозревает министра и бывшего сенатора от партии "Республиканцы" в "хищении государственных средств" и "незаконном злоупотреблении служебным положением". Об этом сообщает BFMTV.

Министр транспорта Филипп Табаро является объектом расследования по обвинению в "хищении государственных средств", "незаконном злоупотреблении служебным положением" и "сокрытии этих двух преступлений".

Это расследование, начатое Национальной финансовой прокуратурой, следует за отчетом Высшего органа по вопросам прозрачности общественной жизни от 29 июля 2021 года.

Обыск состоялся 30 ноября 2022 года в доме Филиппа Табаро, бывшего сенатора Приморских Альп, и в помещении мэрии города Ле-Канне. Предварительное расследование все еще продолжается.

Расследование касается его должностей, которые он занимал в коммуне Ле-Канне, возглавляемой его сестрой в период с 1995 по 2017 год.

Расследование может стать серьезным ударом по недавно назначенному правительству Франсуа Байру, чьи позиции остаются неустойчивыми.

Неделю назад французские социалисты пригрозили поддержать выражение недоверия правительству Франсуа Байру и не поддержать проект о бюджете, если не добьются пересмотра уже принятой пенсионной реформы.