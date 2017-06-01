Франция расследует подозрения в коррупции в предвыборном штабе Макрона

Французские прокуроры начали расследование в отношении финансовых операций главы предвыборного штаба нового президента Эммануэля Макрона, что стало новым витком коррупционного скандала, омрачившего напряженный год выборов.

Открытие предварительного расследования во Франции не подразумевает наличие вины. После подобных проверок прокуроры решают, есть ли у них основание для полномасштабного расследования.

Предварительное расследование началось за 10 дней до выборов в парламент, по итогам которых, как рассчитывает Макрон, его новая политическая партия "Вперед, Республика!" получит контроль над Национальной ассамблеей, усилив его власть после победы на президентских выборах 7 мая.

На данный момент опросы показывают, что он, вероятно, добьется своей цели и что расследование в отношении Ришара Феррана - ныне министра правительства Макрона - не влияет на мнение избирателей.

Однако два главных соперника Макрона погрязли в обвинениях в коррупции во время напряженной предвыборной гонки. Правительство Макрона поставило политическую честность в центр своей программы в первые две недели после выборов и позднее в четверг представит план нового законопроекта против коррупции.

Опрос избирателей ранее на этой неделе показал, что большинство хотят отставки Феррана.

"Есть ли риск? (для результатов парламентских выборов). Мой ответ - да", - сказал Жан-Поль Делевуа, ответственный за выбор кандидатов от партии Макрона для парламентских выборов. Однако он выразил уверенность в том, что партия наберет устойчивое большинство в парламенте.

Если по итогам выборов 11 и 18 июня партия не наберет большинство, программа центристских, направленных на поддержку бизнеса реформ Макрона может оказаться под угрозой, поскольку ему придется сформировать альянс - наиболее вероятно, с консервативной партией "Республиканцы", которая еще не оправилась от поражения на президентских выборах.

Прокурор города Брест на западе Франции сказал, что решил начать расследование после сообщений СМИ о деловых и финансовых сделках Феррана, министра территориального планирования и бывшего социалиста, который стал одним из первых главных сторонников Макрона.

Основной темой сообщений является решение Феррана в бытность руководителем страховой компании в Бретани шесть лет назад арендовать офисные помещения у своей жены.

Французские СМИ также сообщили, что, будучи депутатом, он нанял своего сына в качестве ассистента на четыре месяца и платил ему зарплату из бюджета парламента.

Ферран отверг все обвинения. В то время как в некоторых странах запрещено нанимать членов семьи на должность ассистентов в парламенте, во Франции это является законным.

Макрон не делал публичного заявления об обвинениях в адрес Феррана, но официальный представитель французского правительства Кристоф Кастанер сказал в среду, что президент призвал министров проявить солидарность по отношению к бывшему главе его предвыборного штаба.