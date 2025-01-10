Украина в 2024 году уничтожила почти 400 объектов на территории России

В 2024 году Силы обороны Украины уничтожили 392 важных объекта российской армии. Об этом свидетельствуют данные UA War Infographics.

Речь идет о 236 базах, 76 топливных хранилищах и 71 складе боекомплекта.

Украинские военные регулярно наносят удары высокоточными ракетами, системами залпового огня (HIMARS) и беспилотниками самолетного типа. В основном дроны действуют "загрузочными волнами": одни БпЛА отвлекают и истощают ПВО россиян, другие — прорываются и попадают в склады горючего, боеприпасов или аэродромы.

Больше всего баз и топливных целей поразили в июне (59) и июле (43). В январе-феврале показатели несколько ниже, но все равно существенные: в сумме уничтожено 40 баз и 10 топливных объектов.

Наиболее мощной и яркой была сентябрьская атака на состав БК в Торопце. Тогда СБУ уничтожила склады с артиллерийскими боеприпасами и ракетами "Искандер" и "Точка-У". Спутниковые снимки показали масштабные разрушения, а взрыв был столь мощным, что норвежское агентство NORSAR зафиксировало землетрясение магнитудой 2,8. Согласно данным эстонской разведки, Россия потеряла запас боеприпасов, рассчитанный на два-три месяца.

Последствия этих операций особенно ощутимы в приграничных регионах РФ, где фиксируют перебои с пополнением горючего и трудности с ремонтом поврежденной техники. В то же время производство на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) упало до самого низкого уровня за последние 12 лет.

В 2024 году Украине разрешили шире использовать несколько видов дальнобойного вооружения. Среди них – ракеты Storm Shadow/SCALP, а также модернизированные ATACMS от США с дальностью более 300 км. Разрешено применять и новые вариации высокоточных боеприпасов для БпЛА. Быстрое расширение номенклатуры вооружения позволяет наносить точные удары по ключевым военным и логистическим узлам в тылу РФ, многие из которых оставались недосягаемыми в начале войны.