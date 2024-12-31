Нефть дорожает на фоне расширения заводов в Китае

Цены на нефть выросли 31 декабря на фоне данных о росте производственной активности китайских заводов в декабре. Об этом сообщает Reuters.

Нефть марки Brent подорожала на 60 центов, или на 0,8%, до $74,59 за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 62 цента, или на 0,9%, до $71,61 за баррель. За год Brent подешевела на 3,2%, а WTI – на 0,1%.

Производственная активность в Китае росла третий месяц подряд в декабре, но более медленными темпами, показал официальный опрос производителей во вторник, предполагая, что резкое стимулирование помогает поддержать вторую по величине экономику мира.

Китайские власти также согласились выпустить рекордные 3 трлн юаней ($411 млрд) специальных казначейских облигаций в 2025 году для восстановления экономического роста.

Более слабый прогноз спроса в Китае вынудил Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международное энергетическое агентство (МЭА) снизить свои ожидания по спросу на нефть на 2025 год.

Ранее в этом месяце ОПЕК и ее союзники отложили свой план по увеличению добычи до апреля 2025 года на фоне падения цен. МЭА ожидает, что мировое предложение нефти превысит спрос в 2025 году, даже если сокращения ОПЕК+ останутся в силе, поскольку рост добычи в США и других внешних производителях опережает слабый спрос.

В то время как слабый долгосрочный прогноз спроса повлиял на цены, они могут найти краткосрочную поддержку в виде снижения запасов сырой нефти в США, которые, как ожидается, сократятся примерно на 3 млн баррелей на прошлой неделе.

И Brent, и WTI получили поддержку от более значительного, чем ожидалось, снижения запасов сырой нефти в США за неделю, закончившуюся 20 декабря, поскольку нефтеперерабатывающие заводы активизировали свою деятельность, а праздничный сезон повысил спрос на топливо.

В 2025 году внимание инвесторов будет сосредоточено на курсе Федеральной резервной системы после того, как центральный банк предсказал только два снижения ставок в начале этого месяца, по сравнению с четырьмя в сентябре, из-за устойчиво высокой инфляции.

Изменение ожиданий по ставкам в США и увеличение разницы в процентных ставках между Соединенными Штатами и другими экономиками подтолкнули доллар вверх и повлияли на другие валюты.

Более сильный доллар делает закупки нефти более дорогими для потребителей за пределами США, что влияет на спрос.

Рынки также готовятся к политике избранного президента Дональда Трампа по ослаблению регулирования, снижению налогов, повышению тарифов и ужесточению иммиграции, которые, как ожидается, будут стимулировать рост и инфляцию и в конечном итоге окажут положительное влияние на доллар.