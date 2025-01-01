В Украине увеличился страховой стаж при выходе на пенсию

С 1 января 2025 года увеличена продолжительность страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию по возрасту. Об этом говорится в материале Укринформа.

В частности, такое положение предусмотрено ст. 26 закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Отныне, чтобы выйти на пенсию в возрасте 60 лет, необходимо приобрести не менее 32 лет страхового стажа для мужчин и женщин.

Если человек не имеет достаточного страхового стажа после достижения 60 лет, он имеет право выйти на пенсию только в возрасте 63 лет, но со стажем от 22 до 31 года.

При этом при стаже от 15 до 21 года пенсионные выплаты будут назначаться в возрасте 65 лет, а если стаж работы менее 15 лет, то человек будет получать государственную социальную помощь в том же возрасте вместо пенсии.

Кроме того, нормой предусмотрена возрастная надбавка к пенсии. Так, с этого года увеличатся выплаты для тех пенсионеров, которым в течение месяца исполнится 70 лет (+300 грн), 75 (+456 грн) и 80 лет (+570 грн). Однако для получения пособия есть условие, чтобы размер пенсии человека не превышал 10 340,35 грн.