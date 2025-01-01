Цены на нефть снизились второй год подряд

В 2024 году цены на нефть упали примерно на 3%, снижаясь второй год подряд, поскольку восстановление спроса после пандемии остановилось, экономика Китая испытала трудности, а США и другие производители, не входящие в ОПЕК, выкачивали больше нефти на хорошо обеспеченный мировой рынок. Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 65 центов, или на 0,88%, до $74,64 за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 73 цента, или на 1,03%, до $71,72 за баррель.

Цена эталонной марки Brent снизилась примерно на 3% от окончательной цены закрытия 2023 года в 77,04 доллара США, тогда как цена WTI почти не изменилась по сравнению с прошлогодним финальным расчетом.

В сентябре фьючерсы на Brent закрылись ниже $70 за баррель впервые с декабря 2021 года, а в этом году Brent в целом торговалась ниже максимумов последних нескольких лет, поскольку восстановление спроса после пандемии и ценовые шоки от вторжения России в Украину в 2022 году начали ослабевать.

В издании отмечают, что нефть, вероятно, будет торговаться около $70 за баррель в 2025 году из-за слабого спроса в Китае и роста мировых поставок, что нивелирует усилия ОПЕК+, направленные на поддержку рынка, как показал ежемесячный опрос Reuters, опубликованный во вторник.

Ухудшение прогноза спроса в Китае, в частности, заставило Организацию стран-экспортеров нефти и Международное энергетическое агентство (МЭА) снизить свои ожидания по росту спроса на нефть на 2024 и 2025 годы.