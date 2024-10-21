Цены на нефть эталонных марок растут после снижения на прошлой неделе

Цены на нефть повышаются сегодня после резкого снижения по итогам прошлой недели.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $73,46 за баррель, что на $0,40 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $1,39 (1,9%), до $73,06 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на $0,44 до $69,66 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $1,45 (2,1%), до $69,22 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 7,6% - максимально с начала сентября, WTI - на 8,4%, максимально с октября 2023 года, по данным Dow Jones. Снижению цена на нефть способствовали опасения рынка в отношении перспектив спроса на энергоносители в мире и в первую очередь в Китае.