Последнее обновление: 27.12.2024 18:13

Армия Израиля нанесла удары по целям на ливано-сирийской границе

Израильские военные атаковали объекты, которые использовались для поставок оружия движению "Хезболла" из Сирии в Ливан через КПП "Джанта". Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

По данным ЦАХАЛа, Хезболла использует гражданскую инфраструктуру для террористической деятельности и для контрабанды оружия, используемого при террористических атаках против израильских граждан".

В ЦАХАЛ отметили, что эта деятельность находится в введении "отряда 4400" Хезболлы: его задача - переправка оружия от Ирана и союзных ему сил в Ливан; ради этого "отряд 4400" создал "стратегические маршруты" у границ Ливана и Сирии.

В рамках операции против Хезболлы "Стрелы севера" ВВС наносили удары по объектам, связанным с "отрядом 4400". Эти акции являются частью более широкой кампании против контрабандных поставок оружия из Сирии в Ливан и попыток Хезболлы восстановить пути для тайной транспортировки вооружений.

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