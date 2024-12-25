Бюджет Узбекистана на 2025 год утвержден с дефицитом 3% ВВП

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон "О государственном бюджете на 2025 год" с предельным дефицитом в размере 3% ВВП.

Текст документа опубликован в официальных узбекских СМИ в среду и тем самым вступил в силу.

"Установить предельный размер дефицита Консолидированного бюджета Республики Узбекистан на 2025 год в размере 3% валового внутреннего продукта (49,5 трлн сумов ($3,8 млрд)", - говорится в документе.

В соответствии с законом, доходную часть консолидированного бюджета планируется обеспечить в размере 26,1% ВВП, или 431 трлн сумов (около $33,4 млрд), расходы - 29,1% к ВВП, или 480,5 трлн сумов ($37,2 млрд).

Параметры госбюджета-2025 года одобрены с учетом планируемого в будущем году роста ВВП на 6% по сравнению с 2024 годом, промышленности - на 6,1%, сельского хозяйства - на 4,1%, инфляции - в пределах 7%.