Последнее обновление: 25.12.2024 15:00

Лукашенко озвучит "цели и приоритеты белорусского председательства" в органах ЕАЭС в 2025 году

Лукашенко направился с визитом в Российскую Федерацию для участия в саммитах Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза, сообщает его пресс-служба.

Традиционная неформальная встреча глав государств - участников СНГ состоится 25 декабря в Санкт-Петербурге. Они подведут итоги года и обсудят перспективы интеграционного взаимодействия.

Лукашенко 26 декабря также примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Встреча глав государств пройдет в узком и расширенном составах.

"В повестку дня заседания включено около двух десятков вопросов. Лидеры стран ЕАЭС обсудят стратегические направления деятельности союза, в том числе ход формирования общих рынков энергоресурсов и дальнейшую гармонизацию законодательства, перспективы развития сотрудничества с третьими странами, а также ряд рабочих вопросов", - говорится в сообщении.

Лукашенко также собирается озвучить "цели и приоритеты белорусского председательства в органах ЕАЭС" в 2025 году.



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