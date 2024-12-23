Цены на нефть эталонных марок днем перешли к снижению

Цены на нефть эталонных марок ушли в минус днем в понедельник на фоне заметного укрепления доллара США.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:30 составляет $72,8 за баррель, что на $0,14 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,08 до $69,38 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, растет на 0,5%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.