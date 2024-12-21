Молдова планирует переговоры о вступлении в ЕС в 2025 году

Молдова рассчитывает на начало переговоров о вступлении в ЕС в 2025 году, при председательстве Польши в Европейском совете. Об этом заявила вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимова на встрече в Брюсселе с постпредом Польши при ЕС Агнешкой Бартоль.

Она выразила благодарность польским партнерам за поддержку европейского пути Молдовы, подчеркнув твердую решимость включения республики в европейскую семью.

"Польша с 1 января 2025 г. принимает на себя председательство в Европейском совете. По этому случаю мы поговорили о возможности начала переговоров по первому кластеру - в том, что касается основных ценностей, и как ускорить интеграцию в областях, которые принесут ощутимую пользу гражданам", - сообщила вице-премьер в соцсетях по итогам встречи.

Молдова подала заявление о вступлении в Евросоюз 3 марта 2022 года. В июне 2022 года Молдова и Украина получили статус кандидатов в члены ЕС, а 14 декабря 2023 года Совет Евросоюза принял решение о начале переговоров о вступлении в ЕС. На протяжении года проводится работа по подготовке к переговорам. Все это время ведется скрининг законодательства Молдавии по 33 кластерам.