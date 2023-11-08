Еврокомиссия рекомендовала открыть переговоры о вступлении с Молдовой, но с условиями

Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС открыть переговоры о вступлении с Молдовой – как и в случае с Украиной, есть условия. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе.

Фон дер Ляйен отметила, что хотя Молдова не находится в состоянии войны, но она является субъектом постоянной дестабилизации ее демократии, она также страдает от последствий войны в Украине.

"Но, как и Украина, Молдова проводит существенные усилия по реформированию", – сказала она.

В частности, она упомянула о реформах в сфере судопроизводства, антикоррупционных расследованиях и борьбе с организованной преступностью.