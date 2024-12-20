Последнее обновление: 20.12.2024 18:00

На строительные работы в Беларуси за январь-ноябрь затрачено 18,6 млрд рублей

В Беларуси объем подрядных работ в строительстве за январь-ноябрь 2024 года составил 18,6 млрд рублей.

Как сообщает Белстат, это на 3,7 млрд рублей, или на 24,8% больше по сравнению с январем-ноябрем 2023 года.

При этом доля капитального и текущего ремонта в общем объеме подрядных работ в строительстве составила 20,6%.

Больше всего в строительстве задействована частная форма собственности - 78,7%, государственная составила 20,7%, иностранная - 0,6%.

Доля Минска в республиканском объеме подрядных работ составила 31,8%, Минской области – 18,6%, Гомельской - 11%, Брестской - 11,3%, Гродненской – 9,7%, Витебской – 8,7%, Могилевской - 9,0%.

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