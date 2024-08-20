Последнее обновление: 20.08.2024 16:28

В Беларуси объем подрядных работ в строительстве за январь-июль составил 10,8 млрд рублей

В Беларуси объем подрядных работ в строительстве за январь-июль 2024 года составил 10,8 млрд рублей.

Как сообщает Белстат, доля капитального и текущего ремонта в общем объеме подрядных работ в строительстве составила – 27%.

Больше всего в строительстве задействована частная форма собственности - 79,1%, государственная составила 20,4%, иностранная - 0,6%.

Доля Минска в республиканском объеме подрядных работ составила 32,1%, Минской области – 18,1%, Гомельской - 10,9%, Брестской - 11,2%, Гродненской – 9,9%, Витебской – 8,7%, Могилевской - 9,1%.

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