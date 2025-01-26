На строительные подрядные работы в Минске в 2024 году затрачено 6,6 млрд рублей

В Минске объем подрядных работ в строительстве за 2024 год составил 6678,6 млн рублей.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, доля капитального и текущего ремонта в общем объеме подрядных работ в строительстве составила 19,8%.

В объеме подрядных работ больше всего задействована частная форма собственности - 88,8%, государственная составляет 10,1%, иностранная – 1,1%.

По видам экономической деятельности основная доля приходится на строительство зданий – 42,8%, гражданское строительство – 21,8%, специальные строительные работы – 35,4%.

Доля Минска в республиканском объеме подрядных работ в 2024 году составила 32,2%.