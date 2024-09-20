На строительные работы в Беларуси за январь-август затрачено 12,8 млрд рублей

В Беларуси объем подрядных работ в строительстве за январь-авуст 2024 года составил 12,8 млрд рублей.

Как сообщает Белстат, доля капитального и текущего ремонта в общем объеме подрядных работ в строительстве составила – 27,6%.

Больше всего в строительстве задействована частная форма собственности - 78,6%, государственная составила 20,9%, иностранная - 0,5%.

Доля Минска в республиканском объеме подрядных работ составила 31,8%, Минской области – 18,3%, Гомельской - 10,8%, Брестской - 11,3%, Гродненской – 9,8%, Витебской – 8,9%, Могилевской - 9,2%.