Последнее обновление: 19.12.2024 15:54

Цены на какао-бобы обновили рекорд

Категории: Какао Цены

Цены на какао-бобы обновили рекордный максимум на торгах в среду, поднявшись выше отметки в $12 тыс. за тонну.

Фьючерсы на какао-бобы с ближайшей датой поставки на торгах в Нью-Йорке торговались на уровне $12,607 тыс. за тонну, что на 7% выше цены на закрытие предыдущей сессии. За последние пять дней фьючерсы подорожали на 21,7%.

С начала текущего года стоимость какао-бобов выросла почти в три раза. Это связано, в частности, с низкими из-за засухи урожаями в Гане и Кот-д'Ивуаре, являющихся крупнейшими мировыми производителями какао-бобов, пишет Market Watch.

Отраслевые эксперты отмечают, что засушливая погода в Западной Африке, вероятно, будет негативно сказываться на урожаях какао-бобов в ближайшие месяцы. Дополнительную угрозу представляют собой ветры, дующие из Сахары в период с декабря по март.

"Фермеры в Кот-д'Ивуаре ожидают снижения урожаев в феврале и марте, - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Commerzbank Карстен Фритш. - Остается открытым вопрос о том, будут ли в этом сезоне пополнены запасы какао-бобов, резко сократившиеся из-за рекордно высокого дефицита поставок в прошлом сельхозгоду".

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