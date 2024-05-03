Последнее обновление: 03.05.2024 18:00

Цены на какао обвалились после ценовых рекордов ранее

Категории: Какао Цены

Цены на какао стремительно падают, продолжая еженедельное падение почти на 30%, поскольку рынок завершает один из самых оживленных отрезков, которые он когда-либо видел. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Какао подешевело на 7,6% до 6990 долларов за метрическую тонну, но затем отыграло потери и торговалось на 0,9% выше. Цена все еще находится на пути к 28% еженедельного падения, что является самым большим падением с 1959 года.

Всего две недели назад самый активный контракт достиг рекордной отметки в почти 12 000 долларов за тонну, когда отрасль боролась с последствиями острого дефицита предложения. Но на этой неделе фьючерсы упали до 6 990 долларов - примерно на 40% ниже исторического максимума - и сопровождались экстремальными ценовыми колебаниями после того, как отток трейдеров привел к истощению ликвидности.

Этот откат ознаменовал резкий разворот для какао, которое стало дороже меди. Цены взлетели до небес, поскольку неурожай в Западной Африке привел к тому, что мир уже третий год сталкивается с дефицитом какао, что вызвало стресс у покупателей и привело к подорожанию шоколада. Но безумный ажиотаж также привел к тому, что трейдерам стало дороже удерживать свои позиции, что заставило многих из них уйти с рынка.

Как сообщило на этой неделе агентство Bloomberg, финансовый кризис бьет по физическому рынку, заставляя трейдеров откладывать закупки у ведущих производителей. Покупка большего количества бобов потребует от них хеджирования своих закупок на фьючерсном рынке, так же как большая волатильность означает, что им нужно иметь больше наличности для покрытия маржинальных требований.

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