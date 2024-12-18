МВФ выделит Молдове очередной транш на $163 млн

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда выделит Молдове очередной транш на $162,6 млн в рамках реализации двух кредитных программ. Об этом говорится в пресс-релизе МВФ.

Средства выделены после завершения шестого обзора реализации двух кредитных программ в Молдавии - в рамках механизма расширенного кредитования (ECF) и механизма расширенного финансирования (EFF), а также второго обзора программы в рамках механизма финансирования устойчивости и устойчивого развития (RSF).

Общая сумма выплат в рамках действующих программ составит около $810,2 млн.

МВФ отмечает восстановление роста экономики Молдовы и в целом успешную реализацию реформ, которые поддерживаются кредитными программами.

"Экономическое восстановление набирает силу, и прогнозируется рост ВВП на уровне 2,6% в этом году и 3% в следующем году. Прогнозируется, что дефицит бюджета снизится с 5,2% ВВП в 2023 году до 4,4% в 2024 году и 4% ВВП в 2025 году, что отражает более высокие, чем ожидалось, доходы, обусловленные динамичным ростом заработной платы и импорта и сдерживаемыми расходами", - говорится в пресс-релизе.