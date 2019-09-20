МВФ поможет Молдове в деле о выводе миллиарда долларов из страны

Международный валютный фонд поможет Молдове в процессе расследования и возмещения вывода миллиарда долларов из банковской системы страны в 2014 году, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ) республики.

"Международный валютный фонд будет оказывать поддержку Национальному антикоррупционному центру в расследовании банковского мошенничества, а также в процессе возвращения похищенных денег после девальвации финансово-банковской системы. С соответствующим заявлением выступил представитель Фонда в Республике Молдова Владимир Тулин во время рабочего визита в НАЦ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАЦ.

Тулин заявил, что МВФ в пределах своей компетенции будет оказывать поддержку НАЦ в процессе выявления и возвращения выведенных мошенническим путем денег. В то же время он попросил НАЦ следить за финансово-банковской системой, чтобы в будущем не было допущено подобного преступления. По словам Тулина, НАЦ должно сосредоточиться на сотрудничестве с учреждениями, ответственными за налоговые, финансовые и банковские операции, чтобы обеспечить максимальную прозрачность их деятельности.

Глава НАЦ Руслан Флоча признал, что в последнее время Молдова переживает чрезвычайно сложные времена, и помощь МВФ приветствуется.

"Помимо расследования этой кражи, мы установили множество приоритетов в нашей деятельности, таких как борьба с системной коррупцией на высоком уровне, расследование всех схем, наносящих ущерб общественным интересам, и так далее. Тем не менее, главное испытание, с которым должен благополучно справиться НАЦ, - это завершение расследования кражи миллиарда, судебное преследование всех виновных и недопущение подобных преступлений против граждан в будущем", - приводит его слова пресс-служба НАЦ.

В 2014 году в Молдове стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки были ликвидированы, имущество было выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялась международная компания Kroll и Steptoe & Johnson LLP. В июне 2018 года Генпрокуратура представила стратегию возвращения украденных из трех банков денег, тогда было обещано, что правоохранительные органы будут отчитываться о результатах каждые полгода. Парламент Молдовы на заседании 10 июня принял решение о создании специальной парламентской комиссии "по расследованию всех обстоятельств девальвации банковской системы Молдовы и банковского мошенничества.