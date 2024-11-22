МВФ предоставит Молдове $148,3 млн после достижения соглашения на уровне экспертов с властями страны

Власти Молдовы и миссия МВФ достигли договоренности на экспертном уровне о мерах политики, необходимых для завершения шестого обзора программы, финансируемой механизмами ECF и EFF, и второго обзора программы, финансируемой механизмом RSF. Соглашение подлежит утверждению руководством МВФ и Исполнительным советом МВФ.

По завершении обзора Молдова сможет получить 111,4 млн специальных прав заимствования (приблизительно $148,3 млн), в результате чего общая сумма предоставленных средств в рамках программы составит около $810 млн, передает МОЛДПРЕС.

Как уточнили в МВФ, такое решение принято после того, как в течение последних недель миссия Международного валютного фонда во главе с Алиной Янку провела в Кишинэу, Вашингтоне, а также в онлайн-режиме обсуждения с властями Молдовы в контексте шестого обзора программы ECF/EFF и второго обзора программы RSF.

"Продолжается восстановление экономики после шоков, испытанных вследствие военных действий на территории Украины и резких скачков цен на энергоносители. Согласно прогнозам, экономический рост составит 2,6% в 2024 году и 3% в 2025 году, большей частью за счет активного внутреннего спроса. С октября 2023 года инфляция остается в пределах целевого коридора в 5 ± 1,5 процента, установленного Национальным банком Молдовы. Риски снижения темпов роста остаются высокими, в основном в связи с войной в Украине и возможным возобновлением энергетических шоков. С другой стороны, более быстрый прогресс в проведении структурных реформ, в том числе в рамках Плана роста ЕС, и устойчивый прогресс на пути к вступлению в ЕС являются благоприятными факторами для экономического роста", - отметила глава Миссии МВФ Алина Янку.

Пересмотр в сторону понижения бюджетного дефицита на 2024 и 2025 годы до 4,4% и 4,0% ВВП соответственно отражает более высокие, чем ожидалось, доходы, обусловленные активным ростом заработной платы и импорта. При этом государственные расходы остались практически неизменными, а в следующем году ожидается благоприятное изменение баланса в сторону инвестиций, подчеркнули в фонде.

"При хороших количественных показателях структурные реформы продвигаются неравномерно. Власти выполнили условия программы, касающиеся финансовой доступности, страхового сектора и сектора госпредприятий. Ожидается, что законодательные поправки, направленные на укрепление автономии и управления Национальным банком Молдовы, будут представлены на утверждение парламенту в ближайшее время. Также ожидается принятие согласованных мер по созданию Антикоррупционного суда и по обеспечению Прокуратуры по борьбе с коррупцией необходимым персоналом. Переход в текущем отопительном сезоне от предоставления субсидий посредством их включения в счета за услуги к их предоставлению посредством целевых денежных переводов был осуществлен своевременно. Другие меры, предусмотренные условиями программы RSF, выполняются, но для их завершения потребуется больше времени", - подытожила Алина Янку.

Рассмотрение обзоров Исполнительным советом МВФ запланировано на середину декабря.

В рамках программы, которая завершится в октябре 2025 года, предусмотрены еще две оценки.