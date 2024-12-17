Британский регулятор предлагает ограничить публичные предложения криптоактивов

Управление финансового надзора Великобритании (FCA) предлагает ограничить публичные предложения криптоактивов вне специализированных торговых площадок.

Запрет подразумевает исключения, в том числе для предложений активов через трейдинговые платформы и ограниченной продажи квалифицированным инвесторам.

Для разрешенных предложений предусмотрены нормы отчетности. Регулятор предлагает обязать биржи самостоятельно проверять достоверность сведений, предоставленных эмитентами активов. Санкционированная продажа квалифицированным инвесторам потребует разглашения необходимых данных среди всех покупателей.

FCA собирает комментарии участников индустрии касательно этого и других аспектов будущего регуляторного режима в Великобритании. Согласно плану чиновников, новые законы подготовят к 2026 году.

Мнения относительно этого пакета предложений принимают до 14 марта 2025 года.

«Дискуссионный документ отражает идеи, разработанные в ходе серии круглых столов по криптовалютам под руководством FCA, которые мы провели с участниками отрасли в начале года <...>», - подчеркнули авторы.

В течение первой половины 2025 года регуляторы намерены проработать и обсудить с участниками индустрии правила для стейблкоинов, DeFi и кастодиальных услуг.

Напомним, 12 декабря британские финрегуляторы запросили у подопечных компаний данные об их текущих и будущих инвестициях в криптоактивы.