Последнее обновление: 16.12.2024 18:00

Цены на нефть эталонных марок усилили снижение днем

Цены на нефть эталонных марок усилили спад днем в понедельник.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:20 подешевели на $0,62 до $73,87 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени понизились на $0,77 до $70,52 за баррель.

Трейдеры фиксируют прибыль после уверенного роста обоих бенчмарков по итогам прошлой недели и выхода слабых статданных Китая, пишет The Wall Street Journal.

За минувшую неделю Brent прибавила 4,7%, WTI - 6,1%.

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