Основатель сети магазинов одежды Mango погиб в горах под Барселоной

Основатель сети магазинов одежды Mango, один из богатейших людей мира Исак Андик погиб в результате несчастного случая во время трекинга в горах Каталонии, сообщает El País.

Ему был 71 год.

Андик упал в ущелье в горном хребте у горы Монтсеррат. Он отдыхал вместе с членами семьи, они вместе шли к пещерам Сальнитре – популярной туристической достопримечательности приблизительно в 50 километрах от Барселоны.

Исак Андик вместе с братом Нахманом открыли первый магазин женской одежды Mango в 1984 году. Сейчас в сеть входят около 2100 магазинов в 110 странах. Состояние его и его семьи оценивалось журналом Forbes в $4,5 млрд.