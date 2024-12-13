Энергетическая система Украины 13 декабря подвергалась массированным ударам со стороны России. Об этом сообщил украинский министр энергетики Герман Галущенко в Facebook.

Одновременно в Укрэнерго заявили, что из-за ракетной атаки на энергообъекты страны ограничения потребления энергии усилятся.

Украинское онлайн-издание "Думская" передало со ссылкой на своего корреспондента в Одессе, что 13 декабря в городе прогремели несколько взрывов.

"Россия атаковала наш город с Черного моря калибрами крылатая ракета "Калибр" и баллистическими ракетами", - говорится в публикации.

Как сообщает издание со ссылкой на местных жителей, в некоторых районах Одессы произошло отключение электроэнергии и подачи воды.

Онлайн-издание РБК-Украина пишет, что взрывы были слышны также во Львовской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях, а ВСУ утром информировали население о ракетах различного типа и БПЛА, летящих в направлении Николаевщины, Сумщины, Черниговщины, Черкащины, Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Львовской областей.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки по Украине утром в пятницу, 13 декабря, россияне выпустили по Украине 93 баллистические и крылатые ракеты, по меньшей мере, одна из них – производства Северной Кореи.

Массированная ракетная атака на энергосистему Украины 13 декабря произошла на следующий день после того, как совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию о недопустимости таких ударов. На сайте Минэнерго Украины указано, что резолюция отмечает недопустимость атак на электрические подстанции, обеспечивающие внешнее энергоснабжение украинских АЭС.

Такие атаки признаются прямой угрозой ядерной безопасности, так как они нарушают четвертый из семи принципов МАГАТЭ – надежное внешнее энергоснабжение атомных станций.

Резолюцию поддержали даже такие страны, как Бразилия, Гана, Колумбия, Южно-Африканская Республика, которые склонны воздерживаться при голосовании за украинские резолюции.

Резолюция призывает МАГАТЭ продолжать оценку рисков и масштабов повреждений энергетической инфраструктуры Украины, включая электрические подстанции, обеспечивающие работу АЭС.

Российское представительство при международных организациях в Вене в ответ заявило, что считает удары по объектам энергетической инфраструктуры абсолютно законными.