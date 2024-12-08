Последнее обновление: 08.12.2024 15:00

Bild узнал о попытке Асада договориться с повстанцами

Власти Сирии пытались договориться с повстанцами, был разработан план ухода президента Башара Асада в отставку. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники среди дипломатов Катара, где велись переговоры сторон.

План предполагал, что Асад уйдет в отставку вечером в субботу, 7 декабря, и отправится в Россию. После этого боевые действия должны были прекратиться, а власть перешла бы переходному правительству, а спустя несколько недель — повстанцам.

Ведущей политической силой должна была стать «Сирийская национальная армия», поддерживаемая Турцией, а не исламистская группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ).

Асад должен был выступить в 20:00 в субботу, 7 декабря, с обращением к народу, но этого не произошло. Тогда же он в последний раз говорил с главой правительства и прокомментировал продвижение повстанцев так: «Завтра увидим».

Рано утром 8 декабря он вылетел из Дамаска. Его местонахождение неизвестно, в последний раз его самолет передал геолокацию около города Хомс, где находится сирийская авиабаза, борт плавно снижался. Эта территория контролируется повстанцами, статус военного объекта неизвестен.

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