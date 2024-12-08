Повстанцы назначили награду в $10 млн за голову Башара Асада

Департамент военных операций сирийской вооруженной оппозиции объявил награду в $10 млн за информацию, которая поможет в задержании президента Сирии Башара Асада, сообщают Alsaa, Yeni Safak и Ipekyol.

О награде за голову Асада также пишет турецкая Milliyet, не уточняя сумму.

В конце ноября сирийские антиправительственные силы, возглавляемые боевиками «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) и отдельными подразделениями «Сирийской национальной армии», начали наступление из частично контролируемой ими провинции Идлиб.

Менее чем за две недели им удалось взять ключевые города, среди которых Алеппо и Хомс. В ночь на 8 декабря группировки вступили в Дамаск и объявили о свержении режима Асада. Сам президент, по предварительным данным, вылетел из столицы в сторону Средиземного моря, но вскоре его самолет пропал с радаров.

По версии собеседников Reuters, борт мог быть сбит, однако не исключено, что экипаж отключил транспондер — устройство, передающее координаты самолета.

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали заявил, что ему ничего неизвестно о местонахождении президента, в последний раз он выходил на связь вечером в субботу, 7 декабря. Премьер остался в Дамаске, он сообщил о готовности способствовать мирному транзиту власти, о контактах с командованием захвативших столицу боевиков и необходимости проведения свободных выборов.