Последнее обновление: 05.12.2024 17:22

Беларусь и РФ подпишут договор о гарантиях безопасности

Путин принял предложение МИД РФ о подписании договора между Россией и Беларусью о гарантиях безопасности в рамках так называемого Союзного государства.

"Считать целесообразным осуществить подписание договора на высшем уровне", - говорится в распоряжении Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

МИД РФ разрешено в ходе переговоров о подписании данного договора вносить в его проект непринципиальные изменения.

Ранее проект договора одобрил Лукашенко. Сам договор пока не опубликован.

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